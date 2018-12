EU vyšetřuje plán Vodafonu na převzetí české firmy UPC

Vodafone je druhým největším mobilním operátorem na světě a působí také v České republice. Komise se obává, že převzetí aktivit firmy Liberty Global by v ČR mohlo vést k vytlačení některých telekomunikačních podniků z trhů s mobilními, internetovými a televizními službami pro koncové zákazníky.

Dohodu o převzetí aktivit ohlásil Vodafone letos v květnu. Díky transakci v hodnotě 21,8 miliardy dolarů (téměř půl bilionu Kč) by se podnik stal největším poskytovatelem širokopásmových, kabelových a mobilních služeb v Evropě, napsala agentura Reuters.

"Je důležité, aby všichni spotřebitelé v EU měli přístup k dostupným a kvalitním telefonním a televizním službám," uvedla evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Cílem vyšetřování je podle komisařky zajistit, aby plánované převzetí neznamenalo pro spotřebitele vyšší ceny, omezený výběr a pokles inovací v telekomunikačních a televizních službách.

Komise by měla o osudu transakce rozhodnout do 2. května. Tento termín by však mohl být prodloužen, pokud Vodafone ve snaze o získání souhlasu nabídne regulátorům nějaké ústupky. Vodafone dnes uvedl, že počítá se schválením transakce v první polovině příštího roku.

Společnost UPC měla v České republice na konci září 184.700 uživatelů telefonních služeb, 503.300 aktivních internetových přípojek a 536.800 zákazníků televizních služeb. Vodafone měl v ČR na konci září 3,888 milionu zákazníků.