Europarlament schválil obchodní pakt s Japonskem. Česko jásá, Svoboda popichuje Trumpa

Poslanci podpořili smlouvu, kterou lídři EU a Japonska podepsali po dlouhém vyjednávání letos v červenci. Pro její přijetí se dnes vyslovilo 474 členů EP, proti jich hlasovalo 152.

Great news for #freetrade! The #EUJapanEPA has just been ratified by the @Europarl_EN. This is the biggest trade deal ever covering close to 30% of global GDP. We need more of deals like this. 🇯🇵🇪🇺 https://t.co/lKEuvqOFaS