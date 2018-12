Ochrana autorských práv na webu? Jednání o směrnici EU opět skončilo debaklem

Další, v pořadí už šestý "trialog" o směrnici, kolem které se v Bruselu nebývale silně lobbuje, by mělo budoucí rumunské předsednictví unie uspořádat v lednu, přesné datum ještě není určeno.

Good trilogue day today. Very happy about deal on #Satcab, no deal yet on #copyright but good progress today. Hopeful into next trialogue. Thanks to @EU2018AT, looking forward to @ro2019eu