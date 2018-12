Brusel nás k přijetí eura dotlačí? Merkelová prosazuje nový rozpočtový nástroj

"Bude to část evropského rozpočtu. Ministři financí o tom vedli dlouhé a kontroverzní diskuse, nyní to bylo předloženo Evropské radě, abychom to potvrdili. To se stalo, bude existovat rozpočet eurozóny," podotkla německá kancléřka.

Podle českého premiéra Andreje Babiše nemá Praha se vznikem "kvazirozpočtu eurozóny" problém za podmínky, že věc nebude mít dopad na základní evropský rozpočet. Babiš se jednání eurosummitu také účastnil, byť v Česku se eurem neplatí.

Vyšly Analýzy sladěnosti ČR s eurozónou 2018, každoroční dokument analyzující připravenost ekonomiky ČR na přijetí eura. Letos obsahují i 5 boxů zkoumajících mj. dopady případného vstupu do eurozóny či sladěnost vývoje trhů práce ČR a eurozóny. https://t.co/d387G5e1Hz #CNB_cz pic.twitter.com/VSnFdeUM9c — Česká národní banka (@CNB_cz) 14. prosince 2018

Předseda Evropské rady Donald Tusk novinářům řekl, že schůzka se shodla i na podobě fungování budoucího mechanismu společného fiskálního jištění unijního Jednotného fondu pro řešení bankovních rizik (SRF) a reformě Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), jejíž podobu by měli ministři financí eurozóny připravit do června 2019. Měla by zajistit, že nástroj bude moci lépe fungovat při prevenci krizí a při pomoci s udržováním rozumné výše dluhů.

Rozpočtový nástroj vzniká a základě francouzsko-německého návrhu dosaženého letos v létě v německém Mesebergu. Euroskupina, tedy ministři financí zemí s eurem, by měla začít pracovat na jeho podobě, podmínkách, vzniku i načasování. Podle závěrů eurosummitu půjde o část evropského rozpočtu, konzistentní s ostatními politikami EU a pod strategickým vedením zemí eurozóny. V červnu příštího roku by mělo být odsouhlaseno, jak přesně bude nástroj vypadat.