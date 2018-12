Dvojí metr v eurozóně? Itálie musí ušetřit miliardy eur, Francii se sankcemi nehrozí

EK v listopadu požádala současnou italskou vládu, aby svůj rozpočtový plán přepracovala, protože se neřídil pravidly Evropské unie. Nesnižoval zadlužení země a plánovaný schodek 2,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP) byl třikrát vyšší, než jaký avizovala předchozí vláda.

Řím v obavách z disciplinárního řízení, které by mohlo vést až k uvalení výrazných finančních postihů, souhlasil se snížením schodku na 2,04 procenta.

