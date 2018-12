MMF schválil novou úvěrovou pomoc pro Ukrajinu, zajistí stabilitu země během voleb

MMF podporuje ukrajinskou ekonomiku poznamenanou válkou od roku 2014 po anexi poloostrova Krym Ruskou federací a vypuknutí bojů na východě země. Pomoc ale byla od dubna 2017 de facto zmrazena, protože na Ukrajině vázly reformy a vláda se dlouho zdráhala zvýšit ceny plynu na tržní úroveň. Ceny byly od sovětských časů uměle drženy nízko.

IMF Executive Board approves 14-month US$3.9 billion Stand-By Arrangement for #Ukraine, US$1.4 billion for immediate disbursement https://t.co/QvHXCkTmKS pic.twitter.com/AK6fEXffgn