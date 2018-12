Británie se řítí do chaosu? Podnikatelé už toho mají dost, politikům dali co proto

Poté, co se v úterý kabinet Mayové dohodl na vystupňování příprav na brexit bez dohody, pět velkých britských zaměstnavatelských svazů oznámilo, že země na odchod z EU není ani zdaleka připravena.

Konfederace britského průmyslu (CBI), Institut ředitelů (IoD), Britská obchodní komora (BCC), Federace malých podniků (FSB) a Svaz výrobců (EEF) ve společném prohlášení uvedly, že jsou zděšeny politickými půtkami v parlamentu a doporučily schválit dohodu, kterou vyjednala ministerská předsedkyně, až se o ní bude v půli ledna hlasovat.

Businesses have been watching in horror as politicians have focused on factional disputes rather than practical steps that business needs to move forward. Joint statement by @britishchambers @CBItweets @EEF_Press @fsb_policy @The_IoD pic.twitter.com/yu99DRP0Lp