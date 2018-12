Smír mezi Bruselem a Itálií? Řízení kvůli rozpočtovému schodku nezačne

Dombrovskis zdůraznil, že domluva není ideální a neřeší dlouhodobé problémy italského hospodářství. Podmínkou přitom je, že italská vláda skutečně provede všechna domluvená opatření. Komise bude podle něj italskou situaci podrobně sledovat, včetně dění v italském parlamentu, který musí některá opatření schválit. Pokud se tak nebude dít, komise se v lednu k italskému rozpočtu vrátí. Řízení pro nadměrný schodek by pro Itálii mohlo teoreticky skončit i pokutou.

