Akcie Erste a Raiffeisen prudce klesají, banky zasáhl rumunský plán na zdanění

Erste Bank vlastní největší rumunskou banku Banca Comerciala Romana (BCR). Raiffeisen Bank International v listopadu uvedla, že má v Rumunsku šest procent svých aktiv. Podle analytiků ze společnosti KBW by plánovaná rumunská daň kromě těchto dvou rakouských bank zasáhla rovněž francouzskou společnost Société Générale.

Akcie Erste Bank vykazovaly kolem 13:00 SEČ pokles asi o sedm procent, zatímco akcie Raiffeisen Bank International ztrácely přes tři procenta. Akcie Société Générale si nicméně zhruba procento připisovaly.

Vzhledem k tomu, že v Rumunsku působí BCR, která tvoří přibližně desetinu tržeb skupiny Erste, má zavedení nové daně výrazně negativní vliv na cenu akcií Erste Group, řekl ČTK analytik BH Securities Štěpán Křeček. Tak jako se Česká spořitelna stala výnosnou částí byznysu Erste v tomto desetiletí, očekávalo se, že podobný úspěch bude mít investice do rumunské BRC. Nyní se však ukazuje, že tato investice může být z velké části zmařena, protože velká část zisků nepůjde k akcionářům, ale k rumunské vládě, dodal.

Všechny tři zmíněné banky působí i v České republice. Raiffeisen Bank International v Česku od roku 1993 nabízí své služby prostřednictvím ústavu Raiffeisenbank. Erste Bank ovládá Českou spořitelnu a Société Générale vlastní většinový podíl v Komerční bance.

Rumunské ministerstvo financí představilo plány na novou daň v úterý. "Neměli bychom se bát nazývat tuto daň poplatkem uvaleným na chamtivost. Je to návrh, který má sloužit k ochraně Rumunů," uvedl rumunský ministr financí Eugen Teodorovici. Vláda by podle něj mohla tuto daň schválit do konce letošního roku.