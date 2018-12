Chuť německých potravin se změní? Vláda učinila radikální krok

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Nadváhou ve spolkové republice podle aktuálních čísel ministerstva trpí 47 procent žen a 62 procent mužů. Téměř pětina dospělých je obézních, u dětí a mladistvých jich má nadváhu kolem 15 procent.

Protože nadváha a obezita, k nimž nadbytečná konzumace cukru výrazně přispívá, s sebou nese řadu zdravotních komplikací, včetně onemocnění oběhové soustavy, čelila Klöcknerová tlaku, aby spotřebu cukru omezila. Ministryně tak nechtěla činit zákonnými prostředky, jako třeba zvyšováním daní u výrobků obsahujících cukr, ale vsadila v první řadě na dohodu s výrobci.

Das Bundeskabinett verabschiedet die Nationale #Reduktionsstrategie für weniger Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten. Bundesministerin @JuliaKloeckner: „Ziel ist, dass die die gesunde Wahl zu leichteren Wahl wird.“ Mehr: https://t.co/Qng8cajcJa pic.twitter.com/sTbK39LGOJ — CDU Deutschlands (@CDU) 19. prosince 2018

Na základě dohody by měl do roku 2025 klesnout například obsah cukru v cereáliích určených pro dětské snídaně, a to o nejméně 20 procent. V dětských jogurtech má být pokles nejméně desetiprocentní a v nealkoholických nápojích 15procentní.

Dohodě, která počítá i se snižováním obsahu soli a tuků, ale kritici vyčítají, že obsahuje pouze málo konkrétních cílů a také to, že nepočítá se sankcemi za případné nesplnění cílů. Ministryně Klöcknerová však tvrdí, že pokud průmysl nebude spolupracovat, je připravena zvážit další opatření.