Kdo bude novým šéfem Evropské centrální banky? Skloňují se tato tři jména

Draghi by měl po osmi letech strávených ve funkci odejít z čela ECB na konci října příštího roku. Podle Financial Times je Draghi všeobecně oceňován za to, že zabránil kolapsu eurozóny. Jeho nástupce bude muset rozhodnout o tom, jak rychle eurozóna opustí mimořádně uvolněnou měnovou politiku.

DECEMBER: one market with one money. With the euro turning 20 soon, President Mario Draghi looks back at the creation of the Single Market and its benefits in a speech @SantAnnaPisa in Italy. Read the full thread https://t.co/IGe15TTAMx pic.twitter.com/I2YyuuzAWd