Inflace v eurozóně zpomalila víc, než se čekalo. Jak zareaguje ECB?

ECB usiluje o to, aby se inflace v eurozóně pohybovala těsně pod dvěma procenty. Minulý měsíc banka ohlásila ukončení programu nákupů dluhopisů, kterým inflaci několik let podporovala. ECB ale zopakovala, že by její úrokové sazby měly přinejmenším do letošního léta zůstat na rekordních minimech. Základní úroková sazba ECB teď činí nula procent.

"Vzhledem k tomu, že se inflace vzdaluje cíli a že ekonomika zpomaluje, je otázkou, zda bude mít ECB v letošním roce vůbec ke zvýšení (úrokových sazeb) příležitost," uvedl ekonom Bert Colijn ze společnosti ING. "Inflace je jasně pod dvěma procenty, takže ECB nebude se zvyšováním sazeb spěchat," řekl ekonom Marc Brutsch z pojišťovny Swiss Life.

Člen Výkonné rady ECB Benoit Coeuré dnes prohlásil, že úrokové sazby by měly zůstat na nízké úrovni tak dlouho, jak bude zapotřebí k dosažení cílové úrovně inflace.

Za prosincovým poklesem inflace stojí především výrazné zpomalení růstu cen energie. Inflace bez zahrnutí energie a potravin, kterou ECB při rozhodování o měnové politice pozorně sleduje, zůstala na 1,1 procenta. Byla tak v souladu s očekáváním.