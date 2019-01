Prodej aut v Británii klesl nejvíc od finanční krize. Další ranou bude brexit, varuje svaz

Prodej vozů s naftovým motorem se snížil o téměř 30 procent. Zájem o naftové vozy klesá od emisního skandálu automobilky Volkswagen v roce 2015. V roce 2016 se naftové vozy na celkovém prodeji aut v Británii podílely 48 procenty, předloni se však jejich podíl začal snižovat a loni činil už jen 32 procent. Podobný trend je vidět v mnoha dalších evropských zemích.

Prodej negativně ovlivnilo i zavedení nové metodiky měření emisí a spotřeby automobilů WLTP, platné od září. Některé automobilky nestihly včas nechat otestovat své modely, a na trhu tak od září některé modely chyběly.

Zástupci odvětví také varují, že odchod Británie z Evropské unie, který se má uskutečnit koncem března, je rizikem pro další budoucnost sektoru.

Automotive industry warns of catastrophe of exiting EU without an agreement; ‘No Deal’ must be off the table https://t.co/H7Fp8V1mIm pic.twitter.com/6ZrDzrTdCg