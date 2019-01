Slovensko chce přilákat své občany zpět z Británii, spustí speciální projekt

Oddlužení 2019: Co vše se změní pro dlužníka v osobním bankrotu?

"Připravili jsme projekt, kterým chceme přilákat digitálně zručné lidi. Británie nám přichází vhod, pracuje tam několik desítek tisíc Slováků," řekl dnes novinářům slovenský vicepremiér pro investice a informatizaci Richard Raši.

Právě očekávaný brexit by podle Rašiho mohl pomoci přilákat slovenské odborníky do vlasti. Dodal, že mnoho Slováků cítí nejistotu ohledně svého dalšího postavení v Británii po odchodu země z EU. Raši uvedl, že platy Slováků v zahraničí jsou sice obecně vyšší než na Slovensku, v zemi pod Tatrami jsou ale nižší životní náklady a firmy v oblasti IT a sdílených službách nabízejí odborníkům výhodné platové ohodnocení a další zaměstnanecké výhody.

Kromě IT odborníků se slovenský projekt v Británii zaměří také například na ekonomy a účetní. Na projektu se kromě slovenských úřadů podílejí i soukromé firmy v oblasti informačních a komunikačních technologií. Slovenské úřady jsou také připraveny pomoci Slovákům s vyřizováním formalit při stěhování zpět do vlasti.

"Nabízíme jim zajímavé pracovní příležitosti. Slováci v zahraničí mají pravděpodobně perfektní angličtinu a umějí tvrdě pracovat," uvedl viceprezident IT asociace Slovenska Mário Lelovský. Dodal, že platy ve slovenských centrech sdílených služeb dosahují 1800 eur (46.000 Kč) měsíčně, v IT sektoru 2000 eur (51.200 Kč). To je výrazně více než průměrná mzda na Slovensku.

Sektor podnikových služeb, které klientům poskytují různé poradenské služby včetně účetnictví a technické podpory, zaměstnává na pětimilionovém Slovensku 34.500 lidí. Z hlediska počtu zaměstnanců je největší slovenská pobočka společnosti IBM.

Slovenská vláda v roce 2015 zahájila jiný program na podporu návratu expertů a odborníků včetně vědců do vlasti. Navzdory finančním pobídkám rozpočet projektu nebyl vyčerpán a tímto způsobem se podařilo obsadit jen asi dvě desítky pracovních míst. Důvodem nízkého zájmu byla podle odborníků i skutečnost, že stát nenabízel konkrétní pozice.