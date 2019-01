Evropský parlament si připomněl 20 let eura. Je to nástroj prosperity, řečnil Tajani

"Euro nemůže být cílem samo o sobě, je to nástroj prosperity a sociální politiky pro všechny občany," řekl Tajani. Zároveň varoval, že integrace je nyní na půli cesty, což může mít ničivé následky v případě hospodářské krize. Proto je podle něj nutné dokončit bankovní unii, jednotný kapitálový trh či fiskální a hospodářskou unii.

I call on European leaders to urgently initiate changes needed to strengthen euro to boost growth and jobs. We must each assume our responsibilities. It's the only way can deliver jobs to our citizens. Without work there is neither freedom nor dignity #EUROat20 pic.twitter.com/i1Zp54S7jl