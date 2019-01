Odchod z EU bez dohody? Manažeři britských firem se pohádali s ministry

Členové vlády se médiím k obsahu hovoru nevyjádřili a novináři tak vycházejí z komentářů poskytnutých od účastníků pod podmínkou zachování anonymity. Jeden takový zdroj řekl deníku The Guardian, že rozhovor byl konstruktivní, a že jeho "tón byl realistický" co se týče hodnocení škod, které nejistota kolem brexitu znamená pro hospodářství.

Moderátor televize ITV Robert Peston na twitteru uvedl, že ministr financí Philip Hammond ředitele firem a podnikatelská sdružení uklidňoval, přičemž zmínil opatření připravované některými poslanci, kteří chtějí odsunout termín brexitu ve snaze zabránit chaotickému odchodu z EU. Podobnou informaci přinesla také agentura Reuters.

Peston ale dodává, že ministr pro brexit Stephen Barclay ještě v rámci stejného konferenčního hovoru Hammondovi ohledně odvrácení neřízeného brexitu protiřečil. "Tady je brexitová krize vlády ve zkratce," napsal moderátor ITV. Konzervativní strana je v přístupu k brexitu bez dohody rozpolcená a ačkoli premiérka Theresa Mayová mnohokrát řekla, že tento scénář by byl přijatelnější než "špatná dohoda", v úterý po hlasování v Dolní sněmovně naznačila, že bude dál usilovat o spořádaný odchod Británie z EU.

