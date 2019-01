Elektromobily budou jen pro bohaté? Z Volkswagenu přišla špatná zpráva

— Autor: ČTK

Přechod na elektromobily způsobí, že automobily budou značně dražší, to znamená, že pro osoby s nízkými příjmy mohou být v budoucnu nedostupné. V rozhovoru s listem Welt am Sonntag to uvedl předseda dozorčí rady automobilky Volkswagen Hans Dieter Pötsch.