MasterCard bude platit. Evropská komise vyměřila firmě pokutu 570 milionů eur

Jak uvedla eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová, evropští spotřebitelé používají platební karty každý den, když kupují potraviny a oblečení nebo nakupují na internetu. Zabráněním přístupu obchodníků k lepším podmínkám, jaké nabízejí banky, MasterCard svými pravidly uměle zvyšuje náklady na platby prostřednictvím karet a poškozuje maloobchodníky i spotřebitele v Evropské unii.

#Mastercard just got fined hundreds of millions of Euros for forcing shops operating in two countries to use the MasterCard system with the highest commissions. pic.twitter.com/G3HlCLn2lW