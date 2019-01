Bankovka 500 eur zmizí z oběhu, vysloužila si přezdívku Bin Ládinova

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Pětiseteurová bankovka patří celosvětově k bankovkám s nejvyšší nominální hodnotou. Důvodem ukončení vydávání těchto bankovek jsou obavy, že je využívají zločinci a militantní skupiny k financování svých aktivit a praní špinavých peněz.

V některých kruzích si dokonce vysloužila přezdívku Bin Ládinova bankovka a Europol upozornil, že kufr obsahující 500eurové bankovky v hodnotě jeden milion eur váží pouze 2,2 kilogramu.

Stop alla produzione delle #banconote da #500euro. A partire dal 27 gennaio le banche centrali di tutti i paesi dell'Eurozona non le stamperanno più! Per saperne di più: https://t.co/22ufF6n0zd pic.twitter.com/2MLaS7BtnW — Finanza.com (@finanza_com) 25. ledna 2019

Evropská centrální banka oznámila v květnu 2016, že ukončí výrobu a vydávání pětiseteurových bankovek do konce roku 2018. Bankovka byla dána do oběhu spolu s dalšími eurobankovkami v roce 2002. Poslední bankovky v hodnotě 500 euro byly vytištěné v roce 2014 a do oběhu se nyní dostávají bankovky z těchto zásob.

Podle statistik ECB se tyto bankovky na celkovém počtu eurobankovek v oběhu podílejí jen 2,4 procenty, na celkové hodnotě však více než 20 procenty. Na konci listopadu bylo v oběhu 521 milionů bankovek v hodnotě 500 eur.

Bankovka v hodnotě 500 euro má fialovou barvu a zobrazuje architekturu 20. století. Rakouská a německá centrální banka budou vydávat bankovky do dubna kvůli zajištění hladkého přechodu a z logistických důvodů.