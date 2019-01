Na Slovensku zabavili 300 kilo problematického masa z Polska, bylo i ve školních jídelnách

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Matečná v souvislosti s kauzou doporučila spotřebitelům nekupovat polské hovězí; svou radu odůvodnila tím, že polské veterinární úřady se zdiskreditovaly. "Sáhněte raději po slovenském masu, které je plně pod kontrolou," citují Matečnou slovenská média. Nejvíce hovězího dováží Slovensko právě z Polska.

Portál pravda.sk po briefingu Matečné a vedení slovenské veterinární a potravinářské správy napsal, že kromě Slovenska zmiňované maso směřovalo do devíti dalších členských zemí EU, Česko mezi nimi není. Podle dřívějšího tvrzení polských úřadů se maso dostalo na trhy v šesti zemích Evropské unie.

"Státní veterinární a potravinářská správa zahájila intenzivní kontroly chlazeného a mraženého hovězího masa z Polska. Kontrolujeme sklady, zpracovatelské provozy, obchody i přepravní vozidla," řekl šéf slovenských veterinářů Jozef Bíreš. Dodal, že kontrole podléhají i pojízdné prodejny masa.

Polské úřady tento týden oznámily, že jatka, kde se nemocné krávy porážely, byla uzavřena.

Hovězí z Polska se vozí také do České republiky. Za rok do konce listopadu 2018 se čerstvého chlazeného hovězího dovezlo podle údajů Českého statistického úřadu 8845 tun v hodnotě 854,6 milionu korun, zmrazeného pak 1503 tun za 116,9 milionu korun. O rok dříve se čerstvého hovězího masa z Polska dovezlo za 876,6 milionu Kč a zmrazeného za 87,9 milionu korun. Polsko je tak hlavním dovozcem tohoto masa do ČR, následuje Německo a Nizozemsko.

Podle údajů, které zveřejňuje české ministerstvo zemědělství, byla odhadovaná loňská soběstačnost České republiky v hovězím mase na 122,4 procenta, meziročně se zvýšila o 2,8 procentního bodu.