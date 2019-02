Deutsche Bank byla loni poprvé po čtyřech letech v zisku

Za čtvrté čtvrtletí má ale Deutsche Bank čistou ztrátu 409 milionů eur, která dalece přesáhla odhady analytiků. Ti v anketě zveřejněné na webu banky očekávali v průměru čtvrtletní ztrátu 268 milionů eur. Na vině je pokles příjmů z obchodování s dluhopisy a měnami.

Deutsche Bank má nové vedení, které zdědilo řadu problémů - od obvinění firmy z praní špinavých peněz přes snížení jejího ratingu až po selhání v zátěžových testech americké centrální banky. V uplynulých 12 měsících se hodnota akcií banky snížila asi o 45 procent.

Už nějakou dobu se spekuluje o fúzi Deutsche Bank s menším německým konkurentem Commerzbank. Podle dřívějších informací agentury Bloomberg se ve věci angažuje berlínská vláda, která má v Commerzbank 15procentní podíl.

"Deutsche Bank is working to stabilise and grow revenues." James von Moltke, CFO