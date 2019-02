Evropská unie od soboty zavede kvóty na dovoz oceli

Opatření se týká 26 produktových kategorií. Jakmile budou kvóty pro jednotlivé kategorie naplněny, začne se na dovoz uplatňovat clo 25 procent, uvedla agentura Reuters.

Evropské sdružení výrobců oceli Eurofer zavedení kvót vítá, Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) ho ale označilo za protekcionistické opatření.

#Steel import restrictions: "These protective measures pose a real risk to the #competitiveness of EU #automobile manufacturers," stated ACEA Secretary General Erik Jonnaert | LEARN WHY: https://t.co/mdkNmlf2zd pic.twitter.com/Or6malVDxd