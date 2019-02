Růst ruské ekonomiky loni zrychlil? Odbornici číslům Moskvy nevěří

Ministerstvo hospodářství minulý měsíc zlepšilo svůj odhad růstu HDP za loňský rok na dvě procenta z původních 1,8 procenta. Jako důvod uvedlo vyšší aktivitu ve stavebnictví.

V lednu také ruský statistický úřad výrazně revidoval údaj o růstu stavebního sektoru za 11 měsíců loňského roku na 5,7 procenta z původních 0,5 procenta. Ministerstvo hospodářství pak k tomu dodalo, že revizi způsobil růst stavebního sektoru na severu, v Jamaloněněckém autonomním okruhu.

Ministerstvo podrobnější informace ke stavební aktivitě v regionu neuvedlo. Největší ruský soukromý producent plynu Novatek v oblasti provozuje závod na zkapalněný zemní plyn. Ten loni začal pracovat na plnou kapacitu, upozornila agentura Reuters.

Vysoký růst zaznamenal i sektor služeb, kterému pomohlo fotbalové mistrovství. Díky mistrovství hotelový a restaurační sektor stoupl o 6,1 procenta.

Údaj o růstu za loňský rok je nad nejvyššími odhady analytiků dotazovaných agenturou Bloomberg. Medián, tedy střední hodnota jejich odhadu, činil 1,9 procenta. Analytici, včetně hlavního ekonoma ruské rozvojové banky VEB, také zpochybňují přesnost údajů, které posunují ekonomiku blíže k ambiciózním růstovým cílům ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten loni po svém zvolení slíbil, že do konce svého šestiletého období zvýší ekonomický růst na úroveň vyšší, než je globální průměr 3,7 procenta. Ekonomové rovněž upozorňují, že spotřebitelé po téměř dvou letech recese stále bojují se stagnujícími příjmy.

"Statistika začíná stále méně odrážet současný stav ekonomiky," řekl agentuře Bloomberg hlavní ekonom makléřské firmy BCS Financial Group Vladimir Tichomirov. "Není zde nic od společností a o ekonomické aktivitě co by naznačovalo, že by růst měl být vyšší než dvě procenta," dodal s tím, že to zpochybňuje přesnost ekonomického obrazu.

Hlavní ekonom VEB Andrej Klepač tiskové agentuře TASS řekl, že nejnovějším údajům nevěří. Reálnější by podle něj bylo číslo blíže 1,5 procenta.

Kontrolu nad statistickým úřadem před téměř dvěma lety převzalo ministerstvo hospodářství po kritice kvality zveřejňovaných údajů. Bývalý úředník ministerstva hospodářství Pavel Malkov byl loni jmenován šéfem statistického úřadu, aby vyřešil některé problémy, včetně sběru primárních dat.

V letošním roce by tempo růstu mělo zpomalit. Centrální banka také minulý týden varovala, že údaje za první čtvrtletí mohou být horší, než se čeká, protože investiční aktivita ke konci loňského roku oslabila.