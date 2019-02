Aerolinky Germania zkrachovaly a zastavily lety. Cestující nemají nárok na kompenzaci

Do insolvence kromě samotné letecké společnosti Germania Fluggesellschaft mbH vstoupily také sesterské firmy poskytující technické a další služby Germania Technik Brandenburg GmbH a Germania Flugdienste GmbH. Postiženo bankrotem bude asi 1100 zaměstnanců. Platební neschopnost se naopak netýká švýcarské firmy Germania Flug AG a bulharské dceřiné společnosti Bulgarian Eagle.

⚠️ #Germania has shut down all flight operations. ⚠️



Contact your travel agency/tour operator for rebooking.

If you booked directly via Germania, you are unfortunately not entitled for alternate flights or compensation, as the company is insolvent.



