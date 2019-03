Strach z Číny. Německo vytvoří fond, který má bránit domácí firmy před převzetím

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německo plánuje do konce letošního roku schválit zákony o vzniku státního fondu, který by chránil důležité domácí firmy před převzetím čínskými a dalšími zahraničními investory. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje.