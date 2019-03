Největší polská banka PKO se zajímá o akvizice v Česku

Jagiello upozornil, že v České republice a na Slovensku by měla PKO zájem o převzetí velkých bank, zatímco v Německu by to byly menší banky.

"V Německu bychom měli hledat menší banky a poznat tento trh prostřednictvím spolupráce se současným vlastníkem či novým investorem," cituje z rozhovoru agentura Reuters.

O znaczeniu @PKOBP w sztandarowych inwestycjach okresu międzywojennego oraz planach wspierania rozwoju kraju w XXI stuleciu ze #ZbigniewJagiełło, prezesem zarządu PKO Banku Polskiego, rozmawiał @lidke_r https://t.co/fttxfnWkyB#RynekFinansowy #NajbliżejBANKowości — Miesięcznik BANK (@MiesiecznikBANK) 25. února 2019

Společnost PKO v loňském roce zvýšila čistý zisk zhruba o pětinu na 3,7 miliardy zlotých (přes 22 miliard Kč). Firma ve čtvrtém čtvrtletí zaměstnávala kolem 28.000 lidí.