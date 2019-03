Evropská ekonomika se řítí do krize. Trhu zoufale chybí lidé

Středoevropský a východevropský region se jen s obtížemi snaží zaplňovat volná pracovní místa, protože stále více lidí migruje do západní Evropy za lepšími platy. Kvůli nedostatku pracovních sil se míra nezaměstnanosti ve střední a východní části Evropy snížila k rekordním minimům a počet volných pracovních míst vystoupil na maxima.

Tento stav lze připsat i poklesu celkové populace. Většina zemí v tomto regionu za posledních patnáct let zaznamenala úbytek obyvatelstva, přestože celkový počet obyvatel v EU vzrostl. "Populace v produktivním věku v těchto zemích se snížila v důsledku migrace a dalších demografických faktorů, jako je nízká míra porodnosti," řekl analytik WIIW Robert Strehrer serveru německé rozhlasové a televizní stanice Deutsche Welle (DW). "Tento nedostatek by mohl vyústit v nižší tempo růstu hrubého domácího produktu, které by mohlo mít závažné důsledky pro systémy sociálního zabezpečení," dodal.

Migrace a nízká porodnost zřejmě způsobí, že počet obyvatel v produktivním věku (20 až 64 let) v zemích střední a východní Evropy se do roku 2050 sníží o 30 procent, předpokládá WIIW.

Jakkoli nedostatek pracovních sil přinesl do střední a východní Evropy mzdový boom, mzdy v zemích tohoto regionu jsou stále podstatně nižší než ty, které nabízejí západoevropské země. Vyšší příjmy se ale promítly do vyšších spotřebitelských výdajů a měly tak na ekonomiky na jedné straně pozitivní dopad, na druhé straně ale vytvořily tlak na jejich konkurenceschopnost, což řadu investorů odradilo.

Podle průzkumu společnosti Manpower Global z loňského třetího čtvrtletí více než polovina zaměstnavatelů v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku má potíže s obsazováním volných pracovních míst. Firmy se snaží udržet si zaměstnance různými způsoby, například na Slovensku některé společnosti garantují práci manžela/manželky zaměstnance. Jiné podniky zaměstnávají vězně nebo svým pracovníkům platí za získání nových pracovních sil. Mnoho společností ale také investuje do automatizace a digitalizace.