Slovensko spustilo EET naplno, firmy se musí připojit do konce června

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovensko spustilo plnohodnotnou elektronickou evidenci tržeb podnikateli. Od začátku dubna je zapojení do systému nazvaného eKasa povinné pouze pro začínající podnikatele a nové pokladny, stávající firmy se budou muset do něj připojit do konce června. ČTK o tom dnes informovala mluvčí slovenské Finanční správy Ivana Skokanová. Obdobný systém spustila Česká republika v roce 2016.