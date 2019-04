FCA zařadí do své flotily vozy Tesly, aby plnila emisní limity

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) se dohodla s americkým výrobcem elektromobilů společností Tesla, že do své flotily začlení její vozy. Vyhne se tak velkým pokutám za nedodržení nových přísných emisních pravidel EU. Napsal to dnes list Financial Times s tím, že FCA zaplatí Tesle stamiliony eur.