ECB nechala měnovou politiku beze změny, bankám se neuleví

"Rada guvernérů očekává, že klíčové úrokové sazby ECB zůstanou na stávající úrovni alespoň do konce roku 2019 a v každém případě tak dlouho, jak to bude nutné," zopakovala banka ve svém prohlášení.

ECB si dává nyní přestávku, protože chce umožnit nedávno zavedeným stimulačním opatřením, aby začala v ekonomice fungovat správným způsobem. Prezident ECB Mario Draghi potvrdil, že bankéři zvažují opatření, která by zmírnila dopad negativních depozitních sazeb na banky, a také mluvili o nových dvouletých levných úvěrech pro banky. Zatím je však podle něj příliš brzy na zveřejnění podrobností. "Potřebujeme další informace, které nám dorazí v období od teď do června," řekl Draghi.

Vzhledem k tomu, že největší evropská ekonomika, Německo, se jen těsně vyhnula recesi, ECB již ustoupila od svých plánů na případné zpřísnění měnové politiky. Nemusela by však být ani příliš ochotná přijmout další stimulační opatření, protože hlavní příčinou poklesu je slabá poptávka ze zahraničí a politické nepokoje, a na to nemá politika ECB vliv, upozorňují analytici.

Draghi na tiskové konferenci upozornil na rizika poklesu spojená s globálním obchodním napětím a dalšími nejistotami. Inflace by však podle něj mohla v září dosáhnout svého dna a základy ekonomiky eurozóny jsou podle měnového výboru silné. Odhadovaná šance, že se eurozóna propadne do recese, je podle něj velmi nízká.

K hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně zavedení cel Draghi uvedl, že sice určitě podkopávají důvěru, avšak jsou to jen slova, které se nemusí vždy proměnit ve skutečnost.

Někteří analytici doufali, že ECB nabídne úlevu bankám, které vlastně prostřednictvím svých půjček přenášejí do skutečné ekonomiky měnová rozhodnutí ECB. Draghi však uvedl, že ECB musí prostudovat, zda je potřeba zmírnit nežádoucí dopady současných záporných sazeb. Jednodenní depozitní sazba činí minus 0,40 procenta. To znamená, že komerční banky musejí za uložení peněz u ECB platit, což by je teoreticky mělo nutit k většímu poskytování půjček.

Draghi: Central banks don’t usually intervene in the political debate. On occasion the ECB can defend the European framework and point out ways to complete it and remedy weaknesses.