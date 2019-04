Úspěchem ČR je počet leteckých linek do Číny, chlubí se Babiš. Summit 16+1 získal nového člena

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Největším úspěchem České republiky je počet přímých leteckých linek do Číny. Po skončení summitu 16 zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy a Číny, který se konal v Dubrovníku, to dnes řekl český premiér Andrej Babiš. "My už dnes máme čtyři letecké linky a pátá se otvírá 1. července. To je spojení Praha-Šen-čen," upřesnil předseda vlády.