Volný obchod přes Atlantik? Eurokomise dostala mandát pro vyjednávání s USA, Francie soptí

Komise za členské země EU koordinuje společnou obchodní politiku, pro nové dohody nicméně potřebuje jejich pověření. Vyjednávání s Washingtonem chce vést po dvou kolejích: jednak je cílem snížit cla na průmyslové zboží, zároveň bude usilovat o zjednodušení způsobu, kterým podniky prokazují, že jejich produkty plní normy Evropské unie či Spojených států.

Jako jediná ze zemí EU zřejmě proti otevření obchodních jednání hlasovala Francie. Reuters minulý týden s odvoláním na zdroj v Elysejském paláci napsal, že důvodem nesouhlasu jsou opakované obchodní výhrůžky Washingtonu a jeho odchod od pařížské dohody o ochraně klimatu.

🇪🇺🇺🇸 With today’s adoption of the negotiating directives for trade talks, #EU is delivering on what @realDonaldTrump and I have agreed. Slashing tariffs on industrial products could lead to additional increase in EU and U.S. exports worth €26 bn. #WinWinhttps://t.co/MjqiM9op4M pic.twitter.com/eFRHmdnx00