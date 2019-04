Prodej aut v EU se propadl o 3,3 procenta. Výjimkou je pouze Německo

V Německu počet registrací nových aut v prvním čtvrtletí mírně stoupl o 0,2 procenta. Ve Španělsku se však propadl o 6,9 procenta a v Itálii o 6,5 procenta. Ve Francii byl prodej nižší o 0,6 procenta a v Británii o 2,4 procenta.

V samotném březnu prodej klesl o 3,9 procenta na 1,72 milionu a nižší byl již sedmý měsíc za sebou. Pokles zaznamenalo všech pět hlavních evropských trhů.

🇪🇺 Passenger #car registrations: -3.3% first quarter of 2019; -3.9% in March | PRESS RELEASE: https://t.co/uVQVOhBnLr pic.twitter.com/6WCmHADWbC