Polské firmy dobývají německý trh, naopak ČR začíná mít potíže

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Polské firmy dobývají německý trh, píše polský deník Rzeczpospolita. Na celkovém dovozu spotřebního zboží do Německa se loni podílely 12,4 procenta - o rok dříve to bylo jen 10,7 procenta a ještě v roce 2004, kdy země vstupovala do Evropské unie (EU), pouhá čtyři procenta.