Podnikatelská aktivita v eurozóně nečekaně zpomalila. Blíží se ekonomická recese?

Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který je považován za barometr zdraví firem ve zpracovatelském sektoru a ve služách, v dubnu pro země eurozóny klesl na 51,3 bodu z březnových 51,6 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters přitom očekávali růst indexu, a to na 51,8 bodu. Hranice 50 bodů odděluje růst aktivity od poklesu.

"V žádném případě to stále neznamená recesi," řekl hlavní ekonom IHS Markit Chris Williamson. Podle něj to spíše ukazuje na utlumený ekonomický růst, což se promítá do neradostných očekávání. Index PMI na této úrovni podle Williamsona naznačuje, že růst hrubého domácího produktu (HDP) eurozóny ve druhém čtvrtletí bude těsně pod 0,2 procenta. Analytici v nedávném průzkumu Reuters odhadovali růst na 0,3 procenta.

