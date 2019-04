Trump vyděsil sýraře. Nizozemská Gouda může těžce doplatit na americká cla

"Pokud (sýry) nebudou moci být vyváženy do Ameriky, budeme si muset najít jiné odbytiště," řekl sýrař na odpočinku Jan de Goeij. Dobře podle Reuters ví, že takové řešení by znamenalo spokojit se s nižší prodejní cenou. "Proto máme obavy z hrozby, kterou Trump učinil. Doufám, že se to nestane," dodal.

Nizozemsko ročně vyváží sýrové produkty do USA v hodnotě 78 milionů dolarů (1,8 miliardy korun). Ačkoli tradičně nizozemské sýry eidam a gouda se mohou vyrábět kdekoli na světě, když farmáři dodrží postup, jedině sýry označené Gouda Holland a Edam Holland díky značce chráněné Evropskou unií zaručují nizozemský původ.

Reuters poznamenal, že ironií osudu město Gouda jen několik dní před Trumpovou výhrůžkou udělilo americkému velvyslanci v Nizozemsku Petu Hoekstraovi čestný titul waegemeester (váhmistr).

"Nemyslím si, že velvyslanec Hoekstra by měl čestný titul vrátit," řekl výrobce sýrů Johan de Wit. "Kdybychom o to požádali, jen by to všechno zhoršilo," dodal.

Spojené státy a Evropská unie se už od roku 2004 navzájem obviňují z nelegální podpory svých strojírenských gigantů Boeing a Airbus. Kvůli paralelním případům se již popsaly tisíce stránek nálezů a spory výrazně zatížily už tak přetíženou Světovou obchodní organizací (WTO). U obou stran bylo zjištěno, že finančně podporovaly své výrobce letadel, aby ti pak získali výhodu na trhu.