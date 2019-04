Dluh zemí eurozóny loni klesl. Za potížisty jsou jen Itálie a Řecko

Dluh Itálie, jejíž euroskeptická vláda loni přijala politiku volného utrácení, se loni zvýšil na 132,2 procenta HDP ze 131,4 procenta o rok dříve.

Evropská komise (EK), která monitoruje rozpočty zemí eurozóny, loni v prosinci upustila od zahájení disciplinárních kroků vůči Itálii kvůli jejímu rostoucímu dluhu. Odhadla tehdy, že za rok 2018 dluh Itálie činil 131,1 procenta HDP, tedy méně, než ukázala nejnovější čísla. Jak Itálie plní fiskální pravidla EU, včetně požadavku na snížení dluhu, by komise měla znovu zhodnotit v červnu.

Euro area government #deficit at 0.5% of GDP in 2018, government #debt at 85.1% https://t.co/gozEmwhxK5 pic.twitter.com/pj3Jha9mHb