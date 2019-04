Britská vláda začala hledat nového šéfa centrální banky

"Najít kandidáta se správnými schopnostmi a zkušenostmi k řízení Bank of England je nezbytné pro zajištění pokračující síly naší ekonomiky a pro udržení pozice Británie jakožto předního globálního finančního centra," uvedl ministr financí Philip Hammond.

Today we’ve opened recruitment for the role of Governor of the @bankofengland, a role more important than ever in a rapidly evolving economy. Finding a candidate with the right skills & experience is vital for ensuring the UK’s position as a leading global financial centre. https://t.co/dWjLE8RT0O