Kvalita ruské ropy vyvážené do EU se výrazně zhoršila, poškozuje rafinerie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kvalita ruské ropy, která proudí do severní a střední Evropy se v posledních dnech výrazně zhoršila, což činí problémy rafineriím. S odvoláním na obchodníky i na ruské činitele to dnes uvedla agentura Reuters. Surovina, která se dostává přes ruský přístav Usť-Luga a ropovodem Družba do Běloruska, Polska, Německa, Maďarska a České republiky je kontaminována nadměrnou hladinou organického chloridu, a to už od 19. dubna.