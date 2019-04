Bělorusko zavřelo kohoutky. Dodávky znečištěné ruské ropy do Polska zastaveny

"Dostali jsme dopis od polského operátora (ropovodu Družba), že rafinérie v Polsku a Německu nemohou přijímat a zpracovávat ropu s takovými ukazateli," řekl agentuře hlavní inženýr společnosti Gomeltransněfť Andrej Verigo. "Na západě je ropovod od (rafinérie) Mazyr zcela zastaven, kohoutky jsou zavřené."

Polské úřady uvedly, že dokud se záležitost nevysvětlí a dokud nebude vyčištěn přepravní systém, bude Polsko využívat ropu ze svých zásob. Rafinerská společnost PKN Orlen, která je majitelem českého Unipetrolu, uvedla, že výroba v rafinerii se nezastaví, a alespoň prozatím ani nebude omezena.

Firma bude využívat ropu ze Saúdské Arábie, která se dopravuje po moři do Gdaňsku a pak do rafinerie PKN Orlen v Plocku na severozápad od Varšavy. Orlen také podle portálu gazeta.pl připomněl, že v současnosti téměř polovina ropy, kterou odebírá, pochází odjinud než z Ruska. Kromě Saúdské Arábie nakupuje tuto surovinu z Norska, Angoly a Nigérie.

Agentura Reuters uvedla, že import surové ropy z Ruska prostřednictvím klíčového ropovodu zastavilo i Německo.

Ruská ropa na Ukrajinu přes Bělorusko podle informací agentury Belta nadále teče bez omezení.

Organický chlorid se používá ke zvýšení produkce ropy. Před transportem je ale potřeba ho od ropy oddělit, protože může poškodit rafinerie. Ruské ministerstvo energetiky sdělilo, že monopolní provozovatel ropovodů Transněfť se snaží problém odstranit co nejdříve. Blíže se k časovému rámci ale ministerstvo nevyjádřilo. Podle zdroje Reuters obeznámeného se situací by problém mohl být vyřešen do konce týdne.