Nokia zaskočila ztrátou, akcie se propadly o deset procent

Nokia nicméně předpokládá, že do konce roku se situace na trhu stabilizuje. Analytici agentury Bloomberg v průměru předpovídali, že Nokia bude mít za první čtvrtletí zisk 282,7 milionu eur.

Akcie Nokie po zveřejnění výsledků spadly na nejnižší úroveň asi za šest měsíců. Později ztrátu zmírnily zhruba na osm procent.

"Někteří zákazníci přehodnocují své dodavatele ve světle obav o bezpečnost. V krátkodobém horizontu vytvářejí tlak, v dlouhodobém ale příležitost," uvedl generální ředitel podniku Rajeev Suri. Prodej některého softwaru 5G, s kterým Nokia počítala, se ve čtvrtletí nakonec neuskutečnil.

Firma předpokládá, že pod tlakem bude i ve druhém čtvrtletí, do konce roku by se ale situace měla zásadně změnit.

