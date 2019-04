Deutsche Bank zvýšila zisk o 67 procent, tržby se naopak propadly

Čisté příjmy divize investičního bankovnictví klesly o 13 procent, obchody s dluhopisy pak o 19 procent. Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku měla banka čistou ztrátu 409 milionů eur. Jak připomněla agentura Reuters, Deutsche Bank podobně jako ostatní evropské banky čelí tvrdé konkurenci amerických bankovních domů.

Banka nyní očekává, že tržby budou v letošním roce stagnovat, ačkoliv dříve očekávala jejich růst. Jako pozitivní signál hodnotí představenstvo nový přísun peněz od klientů. O deset miliard eur se také zvýšil objem úvěrů.

Christian Sewing on the financial results for the first quarter 2019 https://t.co/1AUCc0eM7g #dbresults pic.twitter.com/J1clyWxFK1