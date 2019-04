Mercedesy příliš netáhnou. Provozní zisk Daimleru klesl o 16 procent

Za problémy se slabším prodejem jsou především různé obměny stávajících modelů. Jejich zavádění do výroby zpožďuje dodávky. Daimler prodal v prvním kvartálu o 5,6 procenta méně vozů Mercedes.

Prodejní marže u těchto luxusních vozů se snížila na 6,1 z devíti procent ve stejném období loni. O tři procenta méně se těchto aut prodalo i v Číně, tedy na největším automobilovém trhu světa.

Our first quarter interim report is out. We affirm our 2019 targets for unit sales, revenue and earnings.



Facts and figures, as well as context and statements, are provided on our website 👇 #Daimler $DDAIF