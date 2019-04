Stávka pilotů SAS zasáhla 72 tisíc cestujících, ruší se i lety do Prahy

Agentura Reuters uvedla, že kvůli stávce norských, švédských a dánských pilotů bylo zrušeno zhruba 70 procent letů společnosti SAS. O víkendu by se podle aerolinií stávka mohla dotknout dalších 170.000 pasažérů. Spojů zajišťovaných partnery SAS, které představují kolem 30 procent letů, se stávka netýká.

Rickard Gustafson, SAS CEO comment on the ongoing strike.



Despite intensive negotiations and a determination to avoid conflict we have regrettably been unsuccessful. The pilots´ unions have today decided to go on strike.



I regret this deeply. https://t.co/7PBPbJtamq