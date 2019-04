Problém s ruskou ropou má řešení, dodávky naběhnou v květnu

"Technické řešení se našlo. Myslím, že ke konci první květnové dekády jižní větev Družby začne pracovat stabilně," řekl Havrylenko podle agentury TASS. Ukrajinský představitel ocenil, že jednání v Minsku, kterého se zúčastnili také manažeři z Ruska, Běloruska a Polska, bylo "naprosto korektní a profesionální".

Ukrajina a Bělorusko pozastavily přepravu ropovodem Družba s odvoláním na prudké zhoršení kvality ropy. Dovoz ruské ropy rovněž zastavilo Polsko, Německo a Slovensko, čímž spustily vzácnou krizi s dodávkami od druhého největšího exportéra ropy na světě, poznamenala agentura Reuters. Ruskou ropu přestalo odebírat rovněž Česko.

Problém se objevil minulý týden, kdy nejmenovaný ruský producent surovinu kontaminoval vysokými dávkami organického chloridu, který se používá ke zvýšení produkce ropy. Před transportem je ale nutné ho z ropy odstranit, protože může poškodit rafinerie.

