Gazprom loni zdvojnásobil zisk, prodej plynu do Evropy je rekordní

Tržby stouply na 8,22 bilionu rublů z 6,55 bilionu v roce 2017. Firmě se v roce 2018 také podařilo meziročně zvýšit svůj podíl na evropském trhu s plynem o dva procentní body na rekordních 36,7 procenta. Prodej plynu do Evropy představuje téměř 70 procent příjmů Gazpromu, napsala agentura Reuters.

Vývoz Gazpromu do evropských zemí a Turecka dosáhl v roce 2018 rekordního objemu 202 miliard kubíků. A to navzdory výzvám Evropské komise členským státům Evropské unie, aby vzhledem k rostoucímu politickému napětí diverzifikovaly dodávky a snížily svou závislost na ruském plynu. Dovoz do Evropy a do Turecka byl na rekordu již v roce 2017, kdy tam Gazprom dodal 193,9 miliardy metrů krychlových. Letos zatím slábne, částečně vinou teplého počasí.

Generálním ředitelem Gazpromu zůstává Alexej Miller blízký ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, firmu ale letos v únoru opustil její dlouholetý náměstek Alexandr Medveděv, který dohlížel na zvýšení vývozu plynu do Evropy. Odešel i Andrej Kruglov, který měl v Gazpromu na starosti finance. Důvody dosud nevídaných změn v managementu nejsou známy. Podle některých analytiků by je mohly mít na svědomí vnitřní neshody a slabé výsledky některých divizí společnosti, napsala agentura Reuters.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Průměrná cena plynu Gazpromu vyváženého do Evropy v loňském roce činila 245,5 dolaru (zhruba 5650 Kč) za tisíc metrů krychlových. Firma, která plyn dodává i do České republiky, předpokládá, že v letošním roce bude plyn prodávat za cenu 230 až 250 dolarů za tisíc metrů krychlových.