Airbus prudce zvýšil provozní zisk, komerční letadla jdou na dračku

Očištěný zisk nezahrnuje některé mimořádné výdaje, jako jsou zisky a náklady způsobené změnami rezerv v souvislosti s jednotlivými programy, náklady na restrukturalizaci, vliv vývoje směnných kurzů či zisky a ztráty z prodeje nebo akvizic majetku.

Příjmy se ve čtvrtletí zvýšily o 24 procent na 12,55 miliardy eur (322,2 miliardy Kč). Zisk překonal odhady analytiků, kteří v anketě agentury Reuters v průměru čekali očištěný provozní zisk 520 milionů eur, u příjmů čekali 12,99 miliardy eur.

Beautiful! The first #A350 XWB for @JAL_Official_jp has been rolled out of the paint shop in Toulouse.



Coming soon to Japanese skies, featuring its special A350 logo!https://t.co/LgVt4D6MC1 pic.twitter.com/2QXLjVjcDR