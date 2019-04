Nezaměstnanost v eurozóně a EU klesá, Česko je nadále za premianta

Loni v březnu byla nezaměstnanost v eurozóně na 8,5 procenta, v celé EU pak činila 7,0 procenta.

V eurozóně bylo v březnu bez práce 12,63 milionu lidí, v celé EU pak 15,9 milionu. Ve srovnání s únorem se jejich počet v osmadvacítce snížil o 172.000 a v eurozóně o 174.000.

Euro area #unemployment down to 7.7% in March; lowest rate since Sept 2008. EU at 6.4% - lowest since the start of the series https://t.co/drZjAEzWF1 pic.twitter.com/H1W1eD7TZs