Ekonomika eurozóny i EU šlápla na plyn, výsledky za 1. čtvrtletí předčily očekávání

V meziročním srovnání růst HDP v 19 zemích platících eurem činil 1,2 procenta a v celé unii 1,5 procenta. Stejným tempem ekonomika rostla také v posledních třech měsících loňského roku.

Údaje o růstu ekonomiky eurozóny překonaly očekávání analytiků v anketě agentury Reuters. Ti v průměru očekávali, že HDP se proti předchozím třem měsícům zvýší o 0,3 procenta a meziročně o 1,1 procenta.

Euro area #GDP +0.4% in Q1 2019, +1.2% compared with Q1 2018: preliminary flash estimate from #Eurostat https://t.co/jJy5iysJkX pic.twitter.com/slgO6pvNcI