Ropovod Družba bude fungovat omezeně, jedna větev je znečistěná. Kdo zaplatí škody?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dodávky ropy ropovodem Družba by měly být ke konci příštího týdne, respektive 10. až 11. května, obnoveny na 60 až 65 procent současného ročního průměru. To odpovídá 40 procentům kapacity systému. Běloruské tiskové agentuře Belta to dnes řekl první náměstek ředitele společnosti Gomeltransněfť Družba Andrej Verigo. Firma provozuje ropovod na běloruském území. Plné obnovení provozu si vyžádá nejméně šest měsíců.